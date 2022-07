O estágio tem por objetivo "estimular o desenvolvimento criativo e promover a partilha de identidades culturais”, vai decorrer nos dias 25 a 31 de julho, em Carcavelos, e culminará num concerto, no próximo dia 31, no Capitólio, em Lisboa, com a participação das cantoras Maria João e Nancy Vieira, lê-se na apresentação da iniciativa.

Com a participação de jovens portugueses, ingleses, cipriotas, croatas e suíços, oriundos de programas europeus de ação social através da música, reunidos no Sistema Europe, o estágio visa, “através da formação de cinco ensembles e de uma orquestra", "celebrar a diversidade cultural, a linguagem musical multicultural, contribuindo para um melhor entendimento entre as diferentes culturas dos participantes”.

O coordenador da Orquestra Geração e diretor artístico da Pop-Up Orchestra, Eduardo Lála, afirma, no texto de apresentação: “O pensamento crítico e criativo é essencial para o desenvolvimento e para a inovação. Queremos despertar nestes jovens o sentimento de criação e o de poderem expressar-se com a sua própria voz, para contribuírem para um melhor futuro”.

Este estágio, lê-se no mesmo documento, “vai encorajar os jovens a saírem das suas zonas de conforto ao explorarem repertório musical, ritmos e melodias de várias partes do mundo, nomeadamente dos países lusófonos”.

A Pop-Up Orchestra vai decorrer nos sete últimos dias do mês no Campus da Nova School of Business & Economics, em Carcavelos, distrito de Lisboa.

Durante o estágio, os jovens músicos são desafiados a criarem as suas próprias composições musicais, que serão apresentadas no dia 30 de julho, durante a tarde, num concerto na Praça e Jardim das Oliveiras do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a partir das 15h00.

Estas atuações são previamente preparadas com os músicos portugueses Carlos Garcia, Nuno Tavares, José Conde e Vicky Marques, e ainda com o venezuelano Juan Maggiorani, que faz parte da Orquestra Geração, e também com Ricardo Luque, da Croácia, e Aldora Velasco, de Espanha, além de Natalia Bohórquez e Júlia Simões, do Global Leaders Program.

A Pop-Up Orchestra apresenta-se, no dia 31, pelas 17h30, no Capitólio, em Lisboa, com as cantoras Nancy Vieira e Maria João, num concerto, sob direção musical de Eduardo Lála, e com um alinhamento “multicultural”, que inclui autores como Sérgio Godinho, Nina Simone, Cesária Évora, B. B. King e Arturo Marquez.