A voz de Freddie Mercury é considerada por muitos como uma das melhores da história da música. Para o provar, uma equipa de investigadores, liderada pelo austríaco Christian Herbst, decidiu analisar ao detalhe a voz do vocalista dos Queen.

Para o estudo realizado pela Logopedics Foniatria Vocology , os cientistas analisaram a voz do artista em entrevistas, gravações a solo e em canções gravadas com a banda. Através do arquivo e da análise dos treinos de Daniel Zangger-Borch, um imitador do vocalista dos Queen, a equipa chegou à conclusão que as cordas vocais de Freddie Mercury moviam-se mais rápido do que o normal - de acordo com o estudo, o vibrato do cantor chegava aos 7,04 Hz, sendo que a média oscila entre os 5,4 e os 6,9 Hz.