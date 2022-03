MARO venceu com "saudade, saudade' o Festival da Canção, da RTP, no passado sábado, dia 12 de maio, e vai representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em Turim. Nos últimos dias, os elogios ao tema têm-se multiplicado nas redes sociais.

Na sua conta no Youtube, Georgina Hill-Brown, professora de canto britânica, descreveu a canção como "bonita e misteriosa" e elogiou as harmonias "deslumbrantes". "É realmente bonita (...) é gloriosa", acrescenta.

"Portugal consegue sempre mandar algo espetacular", acrescenta a professora de canto no vídeo.

Veja aqui o vídeo.

MARO é o nome artístico de Mariana Secca, lisboeta, que cresceu num ambiente familiar marcado pela música, começou a estudar piano aos quatro anos, fez o conservatório e estudou na escola de Berklee, em Boston, nos Estados Unidos.

Em 2018 editou o primeiro álbum, homónimo.

Veja aqui a atuação de MARO na final do Festival da Canção