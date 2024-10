A lista de 265 candidatos, de 72 países e regiões, da qual fazem parte autores, ilustradores, contadores de histórias e promotores da leitura, foi divulgada no site oficial do prémio, uma iniciativa do Conselho Sueco das Artes, que tem um valor monetário de cerca de 431.000 euros, e que constitui o mais importante prémio na área da literatura infantil.

Para a edição de 2025 do ALMA há sete nomeados de Portugal. Para Adélia Carvalho e a Bairro dos Livros esta será uma primeira nomeação. A elas juntam-se os ilustradores André Letria, Bernardo P. Carvalho, Catarina Sobral, Madalena Matoso e Mariana Rio, todos anteriormente nomeados para o prémio.

Adélia Carvalho, fundadora da livraria Papa-Livros, no Porto, e da editora Tcharan, deu aulas em várias escolas antes de se dedicar em exclusivo à escrita.

Licenciada em Educação de Infância pela Escola Superior de Educação do Porto é autora de vários livros infantis, entre os quais “Quando for grande quero ser criança”, “O espelho”, “Elefante em loja de porcelanas” e “Era uma vez o cão”.

O Bairro dos Livros é uma cooperativa cultural, com sede no Porto, que desenvolve projetos editoriais, expositivos e artísticos.

“Com um percurso marcado pela edição de livros, curadoria e criação artística, assim como pela comunicação dedicada à cultura e às artes, o Bairro dos Livros concebe projetos criativos e interventivos que movem diferentes comunidades e públicos”, lê-se no site oficial da cooperativa.

O vencedor do ALMA 2025 será anunciado a 1 de abril de 2025.

Este ano, o prémio ALMA foi atribuído ao projeto australiano Indigenous Literacy Foundation, que trabalha a promoção da leitura junto das crianças de 427 comunidades nativas do continente australiano.