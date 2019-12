"Felicito Tiago Rodrigues pelo Prémio Pessoa 2019. É um merecido reconhecimento do encenador e diretor do Teatro Nacional D. Maria II, e do seu contributo para a internacionalização do teatro e da cultura portuguesa, como demonstra o convite da The Royal Shakespeare Company para encenar [José] Saramago", escreve António Costa na sua conta oficial da rede social Twitter.

Segundo a ata da reunião dos jurados deste ano, com a atribuição do Prémio Pessoa 2019 a Tiago Rodrigues, pretendeu-se consagrar "uma carreira de excecional projeção dentro e fora do país", mas também reconhecer "um contributo notável para o desenvolvimento do campo das artes performativas portuguesas".

Tiago Rodrigues é o 33.º Prémio Pessoa e o segundo mais novo de sempre, depois da investigadora Maria Manuel Mota, Prémio Pessoa de 2013.

O Prémio Pessoa, no valor de 60 mil euros, é uma iniciativa do semanário Expresso e da Caixa Geral de Depósitos, e visa "representar uma nova atitude, um novo gesto, no reconhecimento contemporâneo das intervenções culturais e científicas produzidas por portugueses".

O júri deste ano foi composto por Ana Pinho, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Eduardo Souto de Moura, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Maria de Sousa, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques, com Francisco Pinto Balsemão a presidir e Emílio Rui Vilar enquanto vice-presidente.