“Foi com profunda e pesada tristeza que a LeYa recebeu, esta manhã, a notícia da trágica morte de Pedro Sobral, administrador das Edições Gerais, na sequência de um atropelamento”, referiu a editora, em comunicado.

A notícia de um atropelamento mortal de um ciclista na Avenida da Índia, em Lisboa, tinha sido avançada de manhã por fonte da PSP.

Pedro Sobral, 51 anos, foi atropelado por uma viatura ligeira cujo condutor se pôs em fuga de seguida, apresentando-se às autoridades horas depois, acompanhado por um advogado.

No comunicado, o grupo editorial LeYa lamentou a morte do administrador, considerando que é uma perda com “danos inultrapassáveis” não apenas para todos os que trabalharam de perto com ele, mas também para aqueles que estão ligados ao setor do livro, nomeadamente editores, escritores, livreiros e leitores.

Administrador das Edições Gerais do Grupo LeYa, Pedro Sobral foi nomeado em 2021 presidente da APEL, cargo que ocupava até ao presente.