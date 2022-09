O grupo editorial, que hoje apresentou as novidades da temporada até ao final do ano, revelou que a chancela Livros do Brasil vai publicar, no dia 22 de setembro, “Crónicas do Lugar do Povo mais Feliz da Terra”, o primeiro romance de Soyinka desde “Season of Anomy”, de 1973 (por publicar em Portugal).

De acordo com a descrição da Porto Editora, em comunicado, a obra “é um murro na mesa contra os abusos de poder dado por um dos mais aguerridos ativistas políticos em África”.

Ainda segundo a editora, Soyinka será um dos convidados do FOLIO – Festival Literário Internacional de Óbidos deste ano, no dia 15 de outubro.

Em Portugal, encontram-se editados apenas o primeiro romance do escritor, “Os Intérpretes”, a autobiografia “É Melhor Partires de Madrugada” e uma única peça, “Gigantes em Cena”, de uma extensa bibliografia, em particular em teatro e poesia.

Entre outras novidades até ao final de dezembro, a Porto Editora conta também lançar novos trabalhos de Francisco José Viegas (“Melancholia”, no dia 8 de setembro, que dá continuidade a “A Luz de Pequim”) e de Richard Zimler (“A Aldeia das Almas Desaparecidas”, primeiro volume de uma saga, que sai no dia 20 de outubro).

Numa altura em que já se ultrapassaram os seis meses desde o começo da invasão da Ucrânia pela Rússia, vai também ser publicado “Abelhas Cinzentas”, do ucraniano Andrei Kurkov, “Bábi Iar”, de Anatóli Kuznetsov, bem como “Os Homens de Putin”, da jornalista Catherine Belton, que foi levada a tribunal no Reino Unido, a par da sua editora, por vários bilionários russos, incluindo Roman Abramovich, acusada de difamação.

O grupo editorial vai ainda lançar “O Acontecimento”, de Annie Ernaux, e “Todos os Lugares Desfeitos”, de John Boyne.

No contexto do centenário do Nobel da Literatura português, José Saramago, vai ser publicada a Poesia Completa do autor, para além de uma versão ilustrada, por Manuel Estrada, de “A Viagem do Elefante”.

Ainda neste âmbito, vai ser editado o livro de ensaios “O Pássaro que Pia Pousado no Rinoceronte”, de José Gómez Aguilera, e reeditado, com o título original, “A Viúva”, o primeiro livro do escritor.

Em outubro, chega às livrarias “Poesia (1960-1989)”, que reúne todos os poemas de Luiza Neto Jorge, “numa versão revista e aumentada com inéditos recentemente descobertos”.

No dia 20 de outubro, pela Albatroz, é publicado “A Alegria de um Sorriso”, do Papa Francisco.