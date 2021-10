Rogério Samora está internado na Unidade de Cuidados Continuados Integrados da Associação de Socorros da Freguesia da Encarnação, ASFE SAÚDE, com sede no concelho de Mafra, avançou a revista VIP.

Segundo o primo do ator, o estado de saúde não registou qualquer alteração. "A situação mantém-se inalterável e o Rogério não está em estado vegetativo. Sei que não vai ser a mesma pessoa, mas tenho esperança de o ver entrar pela porta da minha casa. Continuo de braços abertos à sua espera“, frisou Carlos Samora à revista TV Mais.

Rogério Samora esteve internado nos cuidados intensivos no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora Sintra) mais de dois meses. No final de setembro, o ator foi encaminhado para uma unidade de Cuidados Continuados do distrito de Lisboa.