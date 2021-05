Problemas técnicos atrapalharam este sábado o início da transmissão do Festival de Glastonbury a partir da sua famosa fazenda, localizada no sudoeste da Inglaterra, depois de a pandemia ter obrigado ao cancelamento da participação do público no evento pelo segundo ano consecutivo.

O festival virtual de cinco horas tem como cabeça de cartaz os Coldplay, acompanhados por figuras como Damon Albarn, Wolf Alice, Haim, Michael Kiwanuka e outros, em conhecidos palcos da Worthy Farm, em Glastonbury. No entanto, aqueles que pagaram 20 libras para ter acesso à transmissão ao vivo reclamaram de problemas no Twitter. "Milhares de nós estão a enviar mensagens a dizer que não estamos a conseguir entrar devido a códigos inválidos. Quase 10 minutos de concerto e todos nós perdemos o início", reclamou Aimme Young na rede social. A produtora do evento, Driift Live, reconheceu a adversidade: "Se tiver problemas ao ligar-se, não desespere, poderá assistir ao início novamente assim que conseguir ligar-se. Obrigada!", partilhou.