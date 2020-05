Um momento da aula de inglês de #EstudoEmCasa tornou-se viral nas redes socais. Na aula da "telescola", transmitida na RTP Memória, as professoras ensinam os meses do ano em inglês. "Tenho uma canção rap sobre os meses do ano", anunciou uma das professoras da aula.

No arranque da emissão desta quinta-feira de "Você na TV", da TVI, as professoras Luísa e Helena, que protagonizaram o momento viral, voltaram a cantar o rap e apresentaram uma nova canção dedicada às cores.

Veja aqui o vídeo.

"Começo sempre as minhas aulas com três canções", contou a professora, frisando que o rap é um sucesso durante as aulas.

"Pensámos que iam aproveitar para gozar connosco", contou Helena. Já a professora Luísa explicou que fazer o rap não estava planeado.