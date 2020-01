Já começou a contagem decrescente para mais um MEO Sudoeste. Esta sexta-feira, dia 10 de janeiro, a organização revelou mais uma confirmação para a edição de 2020: ProfJam vai subir ao palco MEO no dia 5 de agosto.

"ProfJam tem vindo a desenhar um dos mais personalizados e interessantes percursos artísticos no hip hop nacional, apostando numa postura e uma sonoridade que o colocam num campeonato que é só seu. O rapper começou por dar nas vistas em circuitos paralelos como a Liga Knock Out e estreou-se em 2014 com a mixtape "The Big Banger Theory'", recorda a organização.

No palco do MEO Sudoeste, o rapper vai apresentar o seu último disco, "#FFFFFF".

A 24ª edição do MEO Sudoeste está de volta à Zambujeira do Mar entre os dias 4 a 8 de agosto de 2020.