Na programação do LU.CA para o primeiro trimestre de 2025, hoje anunciada, janeiro vai ser dedicado à alimentação, fevereiro traz uma mostra de Rachel Caiano e o regresso do espetáculo "Roda-Viva (a Menina e o Círculo)", de Cláudia Nóvoa, enquanto o mês de março abre com Bailes de Carnaval, e pelo meio conta com a arte da ilustradora Mariana, a miserável, e a nova peça do encenador Mário Coelho, "O dia em que decidi encenar 'O Principezinho'".

O LU.CA, o teatro do público mais novo de Lisboa, desafiou Joana Barrios a conceber uma programação à volta dos alimentos. A atriz, autora e apresentadora, cujo trabalho se estende dos palcos, à televisão e às cozinhas, entende que "comer é identitário e comunitário, é saúde e sorte, é ritualístico e é sobre laços e gostos", como se lê no comunicado do teatro. Portanto, "o ciclo é todo sobre isso".

A programação tem início a 4 de janeiro com a inauguração da exposição "Não se brinca com a comida?!", de Margarida Alfacinha, e com os "Contos de boca em orelha", por Cristina Taquelim, mediadora de leitura e contadora de histórias, com 30 anos de trabalho na Biblioteca de Beja.

O livro "Batata chaca-chaca", escrito e ilustrado por Yara Kono, "história que mostra que cozinhar pode ser um assunto sério, mas também muito divertido e inesperado", está no centro da série de leituras Não é Ficção, de Paulo Pascoal e do DJ Tiago Miranda, a cumprir de 08 a 12 janeiro.

Nos dias 17 a 26, Joana Barrios e Rogério Nuno Costa tomam conta do palco, com uma bancada de cozinha e o espetáculo "Atenção: a sua receita será transmitida!", que cruza pratos populares e do TikTok, conhecimentos ancestrais de culinária e que conta ainda com a participação da atriz Rita Blanco, em vídeo.

Além do espetáculo, Joana Barrios e Rogério Nuno Costa estendem "a mesa de refeição" ao 'podcast' "À Roda dos alimentos", que vai estar disponível nas plataformas a partir de 06 de janeiro, com novos episódios todas as segundas e quintas-feiras, até 7 de fevereiro.

"Mãos na Massa", ciclo de conversas comissariadas pela antropóloga e investigadora Patrícia Azevedo da Silva, de 21 janeiro a 4 fevereiro, completa o "Ciclo das Comidas".

Em fevereiro, será inaugurada a exposição de Rachel Caiano "Viagens à volta de uma linha", que pode ser vista nos dias 8 a 27, enquanto o espetáculo "Roda-Viva (a Menina e o Círculo)" regressa para mais 20 representações, a partir de dia 12.

Uma nova exposição da ilustradora Mariana, a miserável, que "procura imaginar as aflições e inquietações das princesas do nosso tempo", vai dominar o espaço do LU.CA em março (dias 08 a 31), mês que abre com os Bailes de Carnaval com música escolhida por La Flama e Ana Markl.

No dia 14 de março, o encenador e dramaturgo Mário Coelho estreia "O dia em que decidi encenar 'O Principezinho'", abordagem "bastante livre" da obra de Antoine de Saint-Exupéry. A peça fala de uma encenadora que procura pôr a história em cena, "ao mesmo tempo que lida com as suas memórias e enfrenta um processo de luto".

Mário Coelho, autor de "É possível respirar debaixo de água" e "Se te portares bem, vamos ao McDonald’s!", venceu o Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II em 2021.

O primeiro trimestre no LU.CA terá ainda a contadora de histórias Bru Junça (8 e 9 fevereiro, 8 e 9 março) e cinema com o Festival Play (29 e 30 março).

A programação integral fica disponível a partir de hoje no site do teatro.