“Caminhamos juntos em outubro e novembro de 2024 e o Caminhos - Cultura em Rede, chega ao Médio Tejo para promover a diversidade, a integração, a contemporaneidade e a identidade regional”, anunciou na sexta-feira a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo, entidade organizadora e com sede em Tomar (Santarém), tendo destacado uma “oferta cultural de programação em rede de acesso livre e gratuito”, que “assenta na proximidade e no conhecimento do território”.

O ciclo Caminhos no Médio Tejo, que agrega os 11 municípios da CIM, arranca no dia 11 de outubro com a peça teatral “A Visita”, de Pedro Giestas, no Centro Cultural Alfredo Keil, em Ferreira do Zêzere, às 21:30, indica a nota informativa.

No dia seguinte, 12 de outubro, também às 21:30, será a vez de o Museu Metalúrgica Duarte Ferreira, em Tramagal (Abrantes), acolher a peça de teatro “Emídio”, de Sandro William Junqueira & Giacomo Scalisi.

No dia 18, Constância recebe “Leituras Encenadas”, pelos alunos do Agrupamento de Escolas, às 18:00, culminando uma ação de capacitação de três dias com Miguel Sopas dedicada à leitura.

A música chega a Torres Novas no dia 19, às 21:30, com Nilson Dourado a atuar na Associação Cultural e Recreativa de Alcorriol.

Ourém também está na rota do programa Caminhos e recebe Eva Ribeiro, de 21 a 26 de outubro, com uma ação de capacitação dedicada ao estudo da linguagem 'clown', seguindo a ação de capacitação para Vila Nova da Barquinha, de 1 a 3 de novembro, onde decorrerá a apresentação pública, no dia 03, no auditório do Centro Cultural, às 16:00.

Ainda em outubro, de 28 a 31, “os trabalhadores por turnos de Alcanena serão convidados a participar numa experiência de escrita” com Ricardo Cabaça, denominada “Dramaturgia no território”, e que “será um projeto de continuidade em 2025”.

Em novembro, de 4 a 8, Ângelo Castanheira vai estar com os alunos da Universidade Sénior de Mação numa ação de capacitação de teatro, com apresentação pública no Cineteatro Municipal no dia 8 de novembro, às 18:00.

Já em Tomar, entre os dias 11 e 13, Marco Paiva promove a ação de capacitação “Como desenhar um território”, em momento direcionado para os membros do grupo de teatro Espaço Zero, na antiga escola EB1 de Carril, na Junceira.

A fechar o programa, o Entroncamento recebe no dia 23 o teatro de marionetas “Bonecos do Mercado”, no Mercado Municipal, às 11:00, e o Sardoal acolhe Rui Sousa, nos dias 22 e 23 de novembro, para um atelier de construção de marionetas, no Centro Cultural Gil Vicente.

Cofinanciado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do FEDER, o Caminhos arrancou em 2017, envolvendo “uma equipa multidisciplinar formada por agentes dos municípios associados da CIM Médio Tejo”.

O projeto surgiu da vontade de apresentar às populações da região “ofertas culturais alternativas, arrojadas e que colocassem o território no mapa artístico e cultural a nível nacional e internacional”, acrescenta.

A informação pormenorizada pode ser consultada em caminhos.mediotejo.pt