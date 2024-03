“Trata-se de um programa cultural e recreativo do centenário de Portimão, devidamente estruturado e muito abrangente que se pode prolongar para além das comemorações”, destacou a presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes durante a apresentação do programa artístico.

De acordo com a autarca, o que se pretende “é que seja inclusivo, dando a conhecer as raízes, revisitar a história e pensar o futuro do concelho”, do distrito de Faro.

“Queremos que as pessoas se envolvam, se encontrem com a sua terra e que sintam que são pertença da história”, apontou.

Segundo Isilda Gomes, o conjunto diversificado de eventos para assinalar o centenário do concelho “tem a participação do movimento associativo local e “foi pensado para as famílias e para dar a conhecer e sentir a vivência no concelho ao longo dos tempos”.

“Acho que este é o momento de nos encontrarmos, com a participação e contributo de toda a população”, realçou.

O programa comemorativo dos 100 anos de Portimão integra até dezembro cerca de 100 eventos culturais, desportivos, artísticos e sociais, desde a música ao novo circo, passando por exposições, teatro e dança.

Do programa artístico, desenvolvido pela cooperativa cultural Lavrar os Mar, os organizadores destacam os laboratórios musicais, entre maio e dezembro, que “procuram estimular a criação artística de músicos amadores e profissionais do concelho”.

No dia 3 de maio, vai ser apresentado um espetáculo de novo circo (teatro de rua) na zona ribeirinha, pelas 19h00 e, nos dias 1 e 2 de junho, uma iniciativa de dança e novo circo, no mesmo local, pelas 19h30.

Em junho, o mês é dedicado às marchas populares com o tema “100 anos de cidade”, com a participação das coletividades locais.

O novo circo e o teatro de rua regressam à zona ribeirinha da cidade, entre 18 e 20 de julho, com "Arrête d’urgence" pelos franceses do Akoreacro, decorrendo nos dias 26 e 27 de julho o Festival de Artes e Luz “A Noitada”.

Em agosto, o tradicional Festival da Sardinha integra-se este ano no programa de animação do centenário.

No mês de setembro estão previstos espetáculos de marionetas, bonecos e fantoches, entre os dias 6 e 21, que vão ser exibidos em diversos locais do concelho.

Em outubro, o teatro municipal (TEMPO) recebe o espetáculo de dança de Miquelina e Miguel, no dia 1, pelas 19h00, a peça de teatro culinário Quem vai para o Mar não volta a Terra, entre 3 e 6, :às 1930.

Da programação de novembro, a organização destaca a Gala do Centenário, com a fadista Carminho, no dia 2, no teatro municipal, e o lançamento da publicação “Intervenções arqueológicas no centro histórico de Portimão”, no museu municipal.

Nos dias 28 e 29, é apresentada a experiência culinária “Encatation”, no pavilhão Portimão Arena, às 19h30, que repete nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, entre as 11h30 e as 19h30.

No mês de dezembro, o novo circo regressa à zona ribeirinha de Portimão nos dias 7 e 8, com a apresentação do espetáculo “Terces”.

Para o dia 11 de dezembro, dia do município, as comemorações oficiais vão integrar iniciativas de teatro, música, dança e novo circo, eventos que vão decorrer ao longo de todo o dia.

Até ao final do ano estão também previstas exposições sobre a história de Portimão, concertos com artistas nacionais, a apresentação pública do Plano Estratégico Cultura Portimão, o lançamento do selo comemorativo "Portimão - 100 anos de cidade".