"Extremamente Desagradável", rubrica de Joana Marques na Rádio Renascença, vai saltar dos estúdios para os palcos. A 16 de setembro, a humorista vai apresentar o espetáculo no Coliseu do Porto e, na semana seguinte, a 25 de setembro, atua no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão também vão participar no "Extremamente Desagradável" nos Coliseus.

"Provavelmente a ideia mais estúpida que já tive (e trabalho com ideias estúpidas todos os dias), mas agora já está, não há volta a dar", brincou Joana Marques nas redes sociais.

Em 2021, "Extremamente Desagradável" foi o podcast mais ouvido no Spotify em Portugal. "Isto não só é melhor que um globo de ouro como chega a ser melhor que um prémio sexy teen do Correio da Manhã. São muitas horas sem dormir e demasiadas horas acordada a ver programas que… sabe Deus! E com isto, durante alguns instantes, dá ideia de que valeu a pena. Mas não valeu. Era preferível ter lido mais livros e visto mais séries, em vez de acompanhar o camião do 'Domingão' ou as entrevistas do Ruben Rua. Aqui não se aprende nada mas ainda bem que estão a divertir-se tanto ou mais que eu", celebrou Joana Marques nas redes sociais.

A rubrica da humorista no programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença, ficou à frente de "ask.tm", de Pedro Teixeira da Mota. Em terceiro lugar surge “Separados de Fresco”, de Pipoca Mais Doce e do David Cristina. A finalizar o top 5 podcasts estão “Fuso” e “Reset” ambos da Bumba na Fofinha.