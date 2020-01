“Pentângulo” e “All Watched Over by Machines of Loving Grace” constam da lista de “37 candidatos de uma dúzia de nações e de quatro continentes diferentes (França, Portugal, Suécia, Taiwan, Suíça, Brasil, Bélgica, Croácia, China, Japão, Sérvia, Índia) à 39.ª edição do prémio”, pode ler-se no site oficial do certame.

A notícia das nomeações de “Pentângulo” e a “All Watched Over by Machines of Loving Grace” foi avançada hoje pelo jornal Público.

Os candidatos ao Prémio de BD Alternativa, atribuído desde 1982, “são todos antologias, que incluem vários autores, editadas por estruturas não-profissionais”.