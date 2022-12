Com encenação de Ana Nave e interpretação de Benedita Pereira e Tomás Alves, “Pulmão”, um espetáculo da estrutura Causas Comuns, tem já sessões esgotadas naquele teatro situado na Rua do Acúçar, Beco da Mitra, em Lisboa, segundo a página do Meridional na internet.

A peça de Duncan Macmillan regressa ao Meridional depois de ali ter sido representada de 7 a 18 de dezembro, devido à grande procura que teve por parte do público, disse à agênca Lusa Miguel Seabra, que, com Natália Luiza, assume a direção artística do teatro.

“António e Antónia”, um texto e criação de João Pires, interpretado por Diana Sousa Lara, Inês Realista, João Pires, Marta Gil, Rita Correia e Sandra Sousa, terá cinco representações naquele teatro.

Com sessões de 18 a 21 de janeiro, às 21h00, e a 22, às 16h00, o espetáculo tem músicas originais de André Mendes, Filipa Azevedo e Murta. A cenografia e figurinos são de João Pires e Sandra Sousa.

O Meridional retoma também, em 2023, o programa de formação, com seis propostas para o primeiro trimestre do ano. Com inscrições já abertas, o programa promove duas oficinas de teatro – uma para crianças dos seis aos 11 anos e outra para adolescentes dos 12 aos 16 anos -, uma oficina de construção de máscaras como objetos cénicos, outra de técnica de voz, um laboratório de 'viewpoints' e uma oficina de narração oral.