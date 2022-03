Na primeira semifinal, que decorreu no sábado, dia 5 de março, Os Quatro e Meia ("Amanhã"), Aurea ("Why"), FF ("Como É Bom Esperar Alguém"), Diana Castro ("Ginger Ale") e Maro ("saudade, saudade") conquistaram passagem à final do concurso nacional.

Já Milhanas ("Corpo de Mulher"), Syro ("Ainda nos Temos"), Inês Homem de Melo ("Fome de Viagem"), Pongo e Tristany ("Dégrá.Dê") e os Pepperoni Passion ("Código 30") conquistaram passagem à final do Festival da Canção na segunda semifinal.

A final do Festival da Canção RTP está marcada para este sábado, dia 12 de março. As linhas de votação já se encontram abertas e a RTP compilou todas as atuações num vídeo partilhado nas redes sociais.

Veja o vídeo:

Os 10 finalistas:

Dos 20 compositores participantes na edição deste ano, 16 foram convidados pela RTP e quatro (Pedro Marques, Pepperoni Passion, The Mister Driver e Tiago Nogueira (de Os Quatro e Meia) foram escolhidos através de concurso.

Nas semifinais, o peso das votações é repartido entre os espectadores e um júri, composto pelos cantores Dulce Pontes, Dino D'Santiago, Surma, Teresa Salgueiro e Tatanka, o ator Pedro Granger e o jornalista Miguel Cadete.

Na final, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas.

Em caso de empate, nas semifinais prevalece a escolha do júri e, na final, a do público.