De acordo com a organização, em comunicado, a 9.ª edição do MIL decorre entre 8 e 11 de outubro, na zona do Beato. Desde a primeira edição, o festival acontecia na zona do Cais do Sodré.

“Entre os primeiros nomes confirmados, destaca-se uma forte representação brasileira, deixando antever o diálogo cada vez mais consistente entre as cenas musicais de Portugal e do Brasil”, lê-se no comunicado.

A lista de primeiras confirmações inclui a cantora baiana Xênia França, vencedora do Grammy Latino 2023 para Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, a rapper AJULIACOSTA, “uma das vozes mais promissoras do novo rap brasileiro”, a jovem “cantautora em ascensão” Flor, também brasileira, e o rapper Zudizilla, “nome principal do rap gaúcho”.

Entre os primeiros artistas e bandas confirmados estão também os portugueses Mike11, Inês Marques Lucas, Marquise, ClericBeast e Carolina Miragaia.

Além do Brasil, o cartaz integra também artistas de países, como a “banda de electro noise que tem incendiado palcos europeus” Yard, da Irlanda, o “cantautor com raízes no folk” Roy Borland e MDA, “nome em ascensão na cena rave”, de Espanha, e os VGTBL.PL, da Polónia.

A programação deste ano, que começa hoje a ser conhecida, “volta a afirmar o MIL como um espaço privilegiado de descoberta e afirmação artística na música popular contemporânea”.

“Fiel ao mote ‘descobre enquanto é segredo’, o festival dá palco a novos projetos musicais, nacionais e internacionais, ao lado de artistas já reconhecidos que se apresentam no MIL com o objetivo de alcançar novos públicos e mercados”, lê-se no comunicado.

A organização recorda que as candidaturas “continuam abertas até 15 de junho”, podendo artistas, bandas e DJ, nacionais e internacionais, “submeter os seus projetos musicais para integrar o cartaz da 9.ª edição do festival”.