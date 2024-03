Buba Espinho, com "O Farol", No Maka & Ana Maria, com "Aceitar", Leo Middea, com "Doce mistério", Silk Nobre, com "Change", Cristina Clara, com "Primavera", e Rita Onofre (voto do público), com "Criatura, conquistaram este sábado, dia 2 de março, passaporte para a final do Festival da Canção. Os artistas juntam-se a Rita Rocha, Nena, Perpétua, Iolanda, João Borsch e Noble, os finalistas da primeira semifinal do concurso da RTP1.

Na segunda semifinal do concurso, que foi transmitida este sábado a partir dos estúdios de Lisboa da RTP, competiram, por ordem de apresentação: Buba Espinho, com “O Farol”, Cristina Clara, com “Primavera”, Leo Middea, com “Doce mistério”, FILIPA, com “You can’t hide”, João Couto, com “Quarto para um”, Huca, com “Pede choro”, No Maka (Emanuel Oliveira e Duarte Carvalho), com a participação de Ana Maria, com “Aceitar”, Maria João, com “Dia”, Rita Onofre, com “Criatura”, e Silk Nobre, com “Change”.

No dia 24 de fevereiro, na primeira semifinal, foram escolhidos seis temas: “Teorias da conspiração”, de Nena, “Bem longe daqui”, dos Perpétua, “Pontos finais”, de Rita Rocha, “Grito”, de Iolanda, “Pelas Costuras”, de João Borsch, e “Memory”, de Noble.

Este ano, o júri das semifinais do Festival da Canção foi composto pela cantora Gisela João, o músico Benjamim, a jornalista Lia Pereira, o escritor Miguel Esteves Cardoso, a cantora Lura, o músico Pedro Oliveira e a vencedora do Festival 2023, Mimicat.

A segunda semifinal foi apresentada por Sónia Araújo e Jorge Gabriel. Já a grande final, mais uma vez, junta Filomena Cautela e Vasco Palmeirim. Na Green Room estará Inês Lopes Gonçalves durante os três eventos do Festival.

Para celebrar os 60 anos, a RTP1 convidou ainda Rui Drummond, Catarina Furtado, Isaura, Jorge Fernando, Adelaide Ferreira, Rita Guerra, Júlio Isidro, Manuel Luís Goucha ou Helena Isabel.

Depois da apresentação das canções, Milhanas subiu a palco para homenagear Maria Guinot. Já Herman José fez um medley e recordou temas como "Chiclete", o genérico de "O Tal Canal", "Passo-Me Com Gajas" ou "Serafim Saudade".

CANÇÕES FINALISTAS:

PRIMEIRA SEMIFINAL

SEGUNDA SEMIFINAL:

Dos 20 autores que participam este ano, a RTP convidou 14 autores e os restantes seis foram escolhidos através da livre submissão de canções.

A RTP convidou a comporem canções Bispo, Buba Espinho, Cristina Clara, Huca, Iolanda, João Borsch, Leo Middea, Maria João, Mila Dores, Nena, Noble, No Maka (Emanuel Oliveira e Duarte Carvalho), Perpétua e Silk Nobre.

Os cinco compositores escolhidos através de concurso foram FILIPA, João Couto, LEFT., MELA, Rita Onofre e Rita Rocha.

Nas suas semifinais, dez temas (cinco em cada semifinal) foram selecionados através do sistema de votação habitual (metade da pontuação atribuída a um júri profissional e a outra metade ao voto do público). Antes de terminar cada semifinal, o televoto abriu novamente por um curto período para os telespectadores poderem votar e escolher mais uma música para disputar a final.

Na final, marcada para 9 de março, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas.

O vencedor do Festival da Canção irá representar Portugal no 68.º Festival Eurovisão da Canção, que irá acontecer em Malmo, na Suécia, em maio, 50 anos depois da primeira vitória daquele país com o tema “Waterloo”, dos ABBA.

A Suécia venceu em maio do ano passado o 67.º Festival Eurovisão da Canção, que foi disputado em Liverpool, no Reino Unido, com o tema “Tattoo”, interpretado por Loreen, que já tinha conquistado o primeiro lugar no Festival da Eurovisão da Canção em 2012, com “Euphoria”.

Esta foi a sétima vez que a Suécia venceu o Festival Eurovisão da Canção, depois dos triunfos em 1974, 1984, 1991, 1999, 2012 e 2015.

Portugal ficou no ano passado em 23.º lugar, com Mimicat e a canção “Ai coração”. Venceu a competição em 2017, com "Amar pelo dois", canção escrita por Luísa Sobral e interpretada por Salvador Sobral.