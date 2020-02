O Rock in Rio Lisboa revelou esta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, as novidades sobre o novo espaço do festival, o Rock in Rio Kids. A "mini Cidade do Rock" vai contar com "um mini Palco Mundo, uma mini Rock Street, um mini Backstage, mini Pool Parties, mini Slide e mini Roda Gigante".

Além do novo espaço da Cidade do Rock, a organização anunciou o lançamento do Passaporte Família. A partir desta quina-feira, além dos bilhetes diários e passes de fim de semana disponíveis nos locais habituais, no site do Rock in Rio e nos postos de abastecimento Galp selecionados, as famílias vão ter uma nova oferta com benefícios especiais: por 142 euros (o valor de dois bilhetes diários + quatro euros), o bilhete especial inclui a entrada de dois adultos e duas crianças (com idades entre os 3 e 10 anos inclusive).

"É um bilhete especial para quatro pessoas, dois adultos e duas crianças. Além do preço ser muito bom, o Passaporte Família tem mais vantagens: uma é a entrada exclusiva no recinto, há um portão próprio do Rock in Rio Kids; e os pais que quiserem sair mais cedo para deixar as crianças em casa ou levar as crianças aos avós que podem estar à porta... podem sair e voltar a entrar", explicou Roberta Medina ao SAPO Mag.

"É uma grande vantagem para o bolso das famílias e tem vantagens exclusivas. Para mim, o mais importante é que é o único bilhete que permite que as pessoas saiam e voltem a entrar", frisou Carlos Pedro Pereira, Head of Brand & Sponsorship da Galp.

Conheça aqui o espaço Rock in Rio Kids.

Veja onde pode comprar o Passaporte Família: