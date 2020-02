O Rock in Rio Lisboa revelou esta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, as novidades sobre o novo espaço do festival, o Rock in Rio Kids. A "mini Cidade do Rock" vai contar com "um mini Palco Mundo, uma mini Rock Street, um mini Backstage, mini Pool Parties, mini Slide e mini Roda Gigante".

O "mini Palco Mundo" vai receber "atuações inéditas e exclusivas" como Orquestra dos Brinquedos de Lisboa, O Circo Chegou à Cidade…do Rock e Let’s Rock com assinatura do Ginásio Clube Português, entre outros.

O Rock in Rio Lisboa vai dedicar mais de três mil metros quadrados do Parque da Bela Vista a um novo espaço a pensar nas famílias – "uma Cidade do Rock onde tudo se transforma em ponto pequeno, mas onde a magia é ainda maior".

Entre as 12h e as 21h haverá música, dança, magia, oficinas - de ilustração, conto, ciência, entre tantas outras-, atuações de rua, brincadeiras em família, atividades radicais e "um cardápio bem recheado de animações para pequenos e graúdos poderem participar juntos, ou sozinhos", avança o Rock in Rio. "No total são 11 espaços de atividades, entre os quais se destacam um Palco Mundo em ponto pequeno, uma experiência de Backstage, uma mini Rock Street 'vestida' de música, Pool Parties em versão piscina de bolas, um mini slide e uma mini roda gigante", acrescenta a organização.

CARTAZ ROCK IN RIO LISBOA 20 de junho

Black Eyed Peas

Camila Cabello

Ivete Sangalo

David Carreira 21 de junho

Foo Fighters

The National

Liam Gallagher

* Por anunciar 27 de junho

Duran Duran

a-ha

Xutos & Pontapés

Bush 28 de junho

Post Malone

* Por Anunciar

Anitta

HMB

No mini Palco Mundo, "haverá espaço para momentos Just Dance, apresentações de dança com coreografias bem conhecidas dos mais novos, espetáculo de areia, uma apresentação inédita pelos atletas do Ginásio Clube Português, momentos vídeo Isto Não É um Concurso de Talentos, um espetáculo circense desenhado em exclusivo para o Rock in Rio Kids, concertos da Orquestra dos Brinquedos de Lisboa e, ainda, um fogo-de-artifício mágico, apenas visto numa realidade aumentada".

“São as memórias que nos acompanham ao longo da vida, sobretudo aquelas que criamos em criança, promovidas por momentos em família. São esses momentos que queremos proporcionar no Rock in Rio Kids, um espaço de entretenimento para pais, filhos, avós partilharem experiências que queremos que se tornem inesquecíveis” , explica Roberta Medina, vice presidente executiva do Rock in Rio.

Outra novidade que chega com este Rock in Rio Kids é o Passaporte Família: a partir de hoje, além dos bilhetes diários e passes de fim de semana disponíveis nos locais habituais, no site do Rock in Rio e nos postos de abastecimento Galp selecionados, as famílias vão ter uma nova oferta com benefícios especiais. Por 142 euros (o valor de dois bilhetes diários + 4 euros), o Passaporte Família inclui a entrada de dois adultos e duas crianças (com idades entre os 3 e 10 anos inclusive).

"Para maior conforto das famílias, este passaporte inclui também o acesso à Cidade do Rock através de uma entrada exclusiva e a possibilidade dos adultos poderem sair do recinto, para deixar as crianças, e voltar a entrar", avança o Rock in Rio.