As inscrições vão estar abertas entre os dias 10 e 24 de agosto, sendo que os participantes terão de enviar um vídeo em que cantam uma composição original e inédita em língua portuguesa ou línguas e dialetos nativos dos países lusófonos, afirmou Felipe Rocha, responsável pela rádio ZucaTuga, em nota de imprensa.

O vencedor terá a sua música produzida, numa parceria entre a rádio, Júlio Fejuca (que já produziu artistas como Liniker, Emicida ou Rael) e João Salcedo, que, para além d'Os Azeitonas, trabalhou com artistas como Luísa Sobral e Tiago Nacarato. Informações sobre o concurso estão disponíveis em radiozucatuga.pt.

A web rádio, criada no início deste ano, surgiu no âmbito do doutoramento que Felipe Rocha está a fazer, entre a Universidade de Coimbra e Universidade de São Paulo.