O rapper Tekashi 6ix9ine lançou esta sexta-feira, dia 8 de maio, o videoclipe do single "Gooba". Este é o primeiro vídeo do artista desde que saiu a prisão.

Para promover o tema, o músico fez também um direto na sua conta no Instagram, que chegou a juntar mais de dois milhões de pessoas.

O regresso de 6ix9ine foi um dos temas mais comentados nas redes socais na sexta-feira. No Twitter, em Portugal, o nome do rapper liderou o ranking dos assuntos mais comentados.

Veja o vídeo:

Em 2019, o rapper Tekashi 6ix9ine, acusado do crime de extorsão e de posse de arma ilegal, foi condenado a dois anos de prisão. Segundo a revista Time, no julgamento que decorreu em dezembro, o juiz frisou que o músico "escapou a décadas de prisão" por ter colaborado com as autoridades" de "forma extraordinária".

O artista de 23 anos, cujo nome real é Daniel Hernandez, poderia ter enfrentado um mínimo obrigatório de 37 anos de prisão pelos crimes cometidos. Recentemente, o músico foi libertado devido ao risco de contaminação com o novo coronavírus.

Em tribunal, os advogados de defesa do rapper esperavam que o cliente fosse libertado em breve, visto que esteve preso 13 meses. O pedido foi rejeitado pelo juiz Paul Engelmayer, que defendeu que "o tempo que passou na cadeia não é apropriado".

"A sua conduta foi demasiado violenta e egoísta para que 13 meses seja um período de tempo razoável", frisou.