As autoridades iranianas indiciaram na quarta-feira uma importante cineasta e a sua filha atriz por violarem o código islâmico de vestuário ao aparecerem em público sem véu, confirmou o sistema judicial.

“O procurador de Teerão acusou a cineasta Rakhshān Banietemad e a sua filha, a atriz Baran Kosari, após terem removido o hijab em público”, informou o 'site' do sistema judicial Mizan Online.

Banietemad, de 70 anos, é uma das argumentistas e realizadoras pioneiras de cinema do Irão, recebendo vários prémios no festival de cinema Fajr de Teerão, o maior do país.

A sua filha Kosari, de 38 anos, recebeu o prémio de melhor atriz no festival em 2015.

Rakhshān Banietemad

Na terça-feira, fotografias das dois sem o véu obrigatório na cabeça num evento cinematográfico foram partilhadas 'online' e imediatamente tornaram-se virais.

Desde a revolução de 1979 no Irão, não usar o véu na cabeça em público é considerado um crime e uma violação do rigoroso código de vestuário da República Islâmica para as mulheres.

Tanto as mulheres iranianas como as estrangeiras têm de respeitar o código.