Nos últimos anos, o Reino Unido não tem conseguido destacar-se no Festival Eurovisão da Canção, tendo ficado em último lugar na edição de 2019 do concurso. Segundo a imprensa britânica, ao contrário do habitual, a BBC decidiu escolher o músico que vai representar o país e os espectadores não poderão votar.

O apresentador de televisão Graham Norton vai revelar o artista escolhido na noite desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro. A escolha foi feita pela editora BMG, responsável pela carreira de artistas como Lewis Capaldi e Jess Glynne.

A editora comprometeu-se a escolher um artista que "represente o espírito e os valores do Festival da Eurovisão".