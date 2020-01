A SIC anunciou na passada sexta-feira, dia 3 de janeiro, a contratação do humorista Ricardo Araújo Pereira, adiantando que tal "enquadra-se na estratégia" do canal "para o desenvolvimento criativo de conteúdos inovadores e capazes de chegar a diferentes públicos" nas várias plataformas.

Com a saída da TVI, ficou no ar a dúvida se o humorista iria ou não continuar na Rádio Comercial, que também faz parte do grupo Media Capital. "A relação que o Ricardo Araújo Pereira tem com a Rádio Comercial mantém-se e continuará a ser a mesma enquanto for a vontade de todas as partes, sendo uma relação independente de qualquer outro contrato", assegurou uma fonte do grupo à revista TV Guia.

Na Rádio Comercial, Ricardo Araújo Pereira conduz a rubrica "Mixórdia de Temáticas".

O humorista vai estrear-se na SIC no dia 10 de janeiro, juntamente com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Carlos Vaz Marques, transitando o programa "Governo Sombra", da TVI24, para a SIC.

A equipa de "Gente Que Não Sabe Estar", da TVI, também acompanha o humorista na mudança de estação.