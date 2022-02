Naquela que é a sua segunda edição, a Mostra de Artes da Palavra (MAP) conta este ano com o Brasil como país convidado, um país “irmão”, cuja “imensa riqueza literária e linguística” será a “fonte primeira de múltiplos acontecimentos – de exposições a espetáculos – que irão atravessar toda a duração desta edição do festival”, anunciou a organização.

Trata-se de uma iniciativa integrada na candidatura de Oeiras a Capital Europeia da Cultura 2027 (Oeiras 27) e que contará com iniciativas de poesia, ‘spoken word’, exposições, cinema, música, performances, ‘workshops’, debates e ‘masterclasses’, a decorrer em múltiplos palcos de Oeiras, entre os quais o Parque dos Poetas, o Templo da Poesia ou o Auditório Maestro César Batalha.

Tendo a palavra como matéria-prima, a edição deste ano da MAP propõe-se a continuar a explorar a escrita e a sua relação com outras disciplinas, mas trazendo como novidade curadorias entregues a escritores, poetas e artistas.

Outras iniciativas serão uma conferência subordinada ao tema “Onde podemos viver senão nos dias” e quatro ‘masterclasses’ com a participação de Richard Zenith e Irene Flunser Pimentel, entre outros.

Apesar de o festival só começar em maio, está já a decorrer “uma espécie de pré-festival”, com ‘open calls’ que celebram o caráter participativo e de comunidade, uma das apostas deste evento.

Neste contexto, vai realizar-se um concurso de fotografia aberto à comunidade – podem inscrever-se fotógrafos amadores ou profissionais - em que a imagem serve de inspiração primeira para palavras e música, a fazer justiça ao espírito de interdisciplinaridade do festival.

Denominado “A Secreta Vida Das Palavras”, este concurso resultará na seleção de 50 fotografias que “materializem o conceito de partilhar, no seu mais amplo significado”, das quais serão escolhidas, por um júri convidado pelo MAP, as dez melhores.

Essas fotos serão então enviadas para cinco escritores ou poetas e cada um produzirá um texto ou um poema inspirado nas imagens recebidas.

Posteriormente, cinco músicos convidados vão olhar as imagens e as palavras para as musicar “segundo o que lhes ficar gravado na alma”.

Tudo será revelado num espetáculo multimédia em que os músicos revelam os temas que criaram a partir do que lhes foi dado a ver e sentir, enquanto as fotografias correspondentes vão sendo projetadas.

Ainda no espírito da participação da comunidade, foi criada a coleção Batimento, uma chancela da editora Cidade Nua, cuja primeira edição resultou nos projetos de JP Coimbra, Lacónico, José Camilo e A Favola da Medusa, selecionados igualmente através de um ‘open call’ acessível a quem quiser partilhar a sua arte.

Este ano, a coleção Batimento vai crescer, com mais dois projetos – individuais ou de bandas até quatro elementos – que misturem as palavras e a música de forma original e em múltiplos géneros, da ‘spoken word’ ao rap ou à música clássica.

Para concorrer, basta fazer a inscrição até 25 de fevereiro e enviar um pequeno texto explicativo do conceito do projeto, juntamente com um mínimo de dois temas gravados em formato mp3.

As obras vencedoras serão editadas em Livro/CD e apresentadas ao vivo no Festival MAP.

À semelhança da edição anterior, também este ano vai decorrer a iniciativa “Voz – O poder da Palavra”, um concurso de eloquência dirigido a todos os alunos dos 10.º, 11.º e 12.º anos de todos os agrupamentos escolares dos concelhos de Oeiras e da Amadora.

Através de um evento na sua essência performativo, pretende-se promover a força e a necessidade da escrita discursiva, da oratória e da eloquência, recorrendo às diversas maneiras de dizer, desde a ‘spoken word’ até ao discurso puro, passando pela poesia, pelo rap, pelo ‘poetry slam’ e pelo ‘stand up’.

A escolha será feita através do visionamento de vídeos enviados pelos candidatos, com a duração máxima de quatro minutos, que contenham a leitura de um texto em nome próprio, na forma que escolherem.

No final serão selecionados 16 alunos, que vão participar num conjunto de ‘workshops’ destinados a desenvolver as suas competências, nomeadamente expressão corporal, colocação e projeção de voz, escrita criativa, estratégias de comunicação e ‘spoken word’.

Após os ‘workshops’, os candidatos vão defrontar-se em duas semifinais a decorrer durante o MAP, do qual sairão os quatro mais votados.