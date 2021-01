Kurtág, Chostakovitch, Mochizuki e Mendelssohn fazem parte do programa do primeiro concerto. Poulenc, Fitkin, Dowland e Iturralde constam do segundo concerto, por Jess Gillam, em saxofone, e Zeynep Özsuca, em piano.

Na quinta-feira será a vez do barítono James Newby, acompanhado pelo pianista Marcelo Amaral, do Brasil, que se tem destacado na área da canção de câmara. Juntos apresentam um programa dedicado a Clara e Robert Schumann.

Na sexta-feira, a obra para violino solo de Vasco Mendonça, "A Box of Darkness with a Bird in its Heart", será interpretada pela violinista Diana Tishchenko e o pianista José Gallard, num programa que também inclui Debussy e César Franck.

No sábado é a vez do trio de Cristina Gómez Godoy (oboé), Sara Ferrández (viola de arco), e Mario Härin (piano), em Saint-Saëns, Mozart, Debussy, Robert Kahn e Charlotte Bray.

A série de concertos termina com a atuação da percussionista Vanessa Porter, em obras de Salvatore Sciarrino, Vinko Globokar, David Lang, Georges Aperghis, Emil Kuyumcuyan e Alexander Sandi Kuhn.

Os concertos fazem parte da seleção dos 22 membros da European Concert Hall Organization (ECHO), que em Portugal conta com a Casa da Música e a Fundação Calouste Gulbenkian. A escolha visa, todos os anos, desde 1995, um grupo dos melhores jovens intérpretes, "estrelas em ascensão", e a sua digressão por diferentes salas europeias de concerto. A pandemia interrompeu agora essa tradição, como nota a Casa da Música, transferindo-se a iniciativa para a internet.

Este programa, da responsabilidade da Elbphilharmonie Hamburg, toma o nome de "Rising Stars Digital", e as transmissões decorrem de 26 a 31 deste mês, sempre às 19h30.