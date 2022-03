A pouco mais de 90 dias para a abertura de portas da Cidade do Rock, o Rock in Rio Lisboa completa o alinhamento do Palco Mundo e anuncia os UB40 featuring Ali Campbell. A banda britânica, dona de clássicos intemporais como "Red Red Wine" ou "(I Can’t Help) Falling In Love", sobe a palco no dia 25 de junho, juntando-se assim aos já confirmados Duran Duran, a-ha e Bush.

Mas há mais novidades. Os Xutos & Pontapés, já tinham sido confirmados para tocar no festival mas foram, agora, convidados pela organização para “fazer as honras da casa” e serem os primeiros a pisar o Palco Mundo. A banda vai atuar no dia 18 de junho, "abrindo esta edição tão especial que celebra o reencontro, o regresso à vida e da música ao vivo".

Além das novidades no cartaz do Palco Mundo -por onde passarão, por exemplo, os Foo Fighters, The National, Liam Gallagher, Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Post Malone, Anitta, Jason Derulo, entre outros – há, também, mais confirmações no Galp Music Valley.

José Cid, António Zambujo, Izal, Miss Caffeina, Luca Argel, Piruka com Jimmy P & Gama, Blueyes (projeto musical deWuant e Foxxy), Deejay Kamala, Diego Miranda, Ego Kill Talent e Zanibar Aliens são as mais recentes confirmações do Galp Music Valley, completando o cartaz do palco.

"O palco non stop da Cidade do Rock está finalmente de volta, com mais energia do que nunca, e junta agora mais onze nomes aos já confirmados Ney Matogrosso, Linda Martini, The Black Mamba, Bárbara Tinoco, IZA, Delfins, Moullinex & Xinobi, Mundo Segundo & Sam The Kid, Edu Monteiro, Funk Orquestra e Rebecca, entre os quais estão estreias no festival e estreias absolutas em palco", lembra a organização em comunicado.

A nona edição do Rock in Rio Lisboa está marcada para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022, no Parque da Bela Vista. "Esta será, sem dúvida, uma edição especial, na qual as portas da Cidade do Rock voltarão a abrir ao público após quatro anos, recebendo muita música, muito entretenimento e dando palco a conversas relevantes que contribuem para a construção de um mundo melhor", frisa a organização.