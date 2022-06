"Queria ficar aqui com vocês mais cinco horas, seis horas, até amanhã de manhã", confessou Ivete Sangalo perto do final do concerto, a fechar mais um regresso inevitável à Cidade do Rock. O sentimento terá sido recíproco, tendo em conta a agitação que a brasileira provou continuar a despertar junto do fidelíssimo público português.

Ao longo das suas nove edições, o Rock in Rio Lisboa convocou sempre a ex-vocalista da banda Eva (em 2016, até a convocou mais de uma vez, quando a cantora substituiu Ariana Grande), ao ponto de o festival e a artista da Bahia se terem tornado indissociáveis.

Em 2022, a colaboração não acusa sinais de cansaço. Ivete Sangalo trouxe a energia, a entrega e os êxitos que dela se esperavam ("Abalou", "Sorte Grande", "Eva" ou "Arerê"), disparando-os ao lado de uma banda, um coro e bailarinos que reforçaram a sensação de adrenalina constante.

créditos: Cláudia Lobo

A festa foi complementada por um dueto virtual com Gloria Groove ou por formas geométricas coloridas em palco e animações no ecrã no fundo deste, mas o maior efeito especial de um espetáculo da cantora é mesmo a própria: uma constatação da qual dificilmente alguém discordará, identificando-se mais ou menos com uma música que não se esgota no axé (e para muitos, a artista é a rainha do género) nem de declinações da MPB. O funk foi motor de alguns momentos mais efusivos, às vezes complementado com piscares de olho à eletrónica mais dançável, em mais um atestado de profissionalismo que ajudou a tornar um regresso à Cidade do Rock praticamente certo. Venha então a décima edição...

Há umas luzes que nunca se apagam

A outra cantora a atuar em nome próprio em palco, Ellie Goulding, não teve um efeito tão impactante, embora tenha conseguido deixar boa parte do público de braços no ar e com a luz do telemóvel a iluminar o recinto - no lugar que em tempos pertenceu a isqueiros - em "Love Me Like You Do" (canção que ganhou outros voos ao fazer parte da banda sonora do filme "As Cinquenta Sombras de Grey").

créditos: Cláudia Lobo

Guardado para o final do concerto, foi juntamente com "Lights" um dos momentos que despertou a atenção numa altura que terá sido, para muitos, a mais convidativa para jantar - depois do espetáculo de Ivete Sangalo e antes da entrada em cena dos Black Eyed Peas.

Talvez conheçam esta, cantem comigo, disse a britânica antes de "Burn", outro exemplo da sua pop de contornos eletrónicos que ajudou a fazer da reta final o segmento mais bem acolhido por parte de um público com muitos adolescentes (raparigas, sobretudo) nas primeiras filas.

A fechar a noite no Palco Principal, os Black Eyed Peas levaram a profusão de telemóveis iluminados a outro patamar no final do seu regresso à Cidade do Rock. Com single novo na bagagem, "Don't You Worry", colaboração com Shakira e David Guetta, ambos muito elogiados por will.i.am, revisitaram temas antigos e não evitaram novas misturas em modo reggaeton em alguns.

créditos: Cláudia Lobo

Desta vez sem Fergie, os norte-americanos apresentaram ao público português J. Rey Soul, a nova vocalista, acolhida sem reservas por um recinto concorrido ao som de "Boom Boom Pow". will.i.am, particularmente comunicativo, agradeceu o apoio à banda nas suas várias formações, louvou a fase "de pura liberdade e felicidade" de Britney Spears (com quem colaborou em "Scream and Shout" e "Work Bitch") e nunca largou o telemóvel, com o qual filmou o espetáculo para a sua conta de Instagram.

"Pump It", acompanhado de pirotecnia, foi um dos primeiros momentos mais ovacionados, ao qual se seguiriam "Where Is the Love?" ou "I Got a Feeling" (com direito a repetição) como outros picos de adesão.

Se o efeito destes temas já seria expectável, a surpresa chegou quando will.i.am propôs voltar a "Don't You Worry", desta vez para rever o videoclip. "Vamos sentar-nos como se fôssemos uma família", apelou. E assim fez, ao lado dos outros elementos da banda, entoando a canção enquanto olhava para o ecrã ao fundo do palco. Um momento de calma relativa que não comprometeu um dos maiores casos de adesão generalizada deste edição do festival até agora.

créditos: Cláudia Lobo

Quando vale a pena chegar cedo

E agora para algo completamente diferente... De Miami para a Cidade do Rock, os Magdalena Bay apresentaram a sua abordagem muito particular à pop eletrónica, que tem sido elogiada ao longo de vários singles, três EPs e um álbum ("Mercurial World", editado no ano passado).

A vocalista Mica Tenenbaum e o produtor Matthew Lewin, que ao vivo também assumiu os teclados, a guitarra e o baixo, surgiram no palco da Rock Your Street acompanhados de um baterista e ofereceram canções tão coloridas como as roupas que vestiam.

Compêndio de rebuçados com sabor house, electro ou disco, o alinhamento serviu singles como "You Lose" ou "Dreamcatching", numa alternância de temas ora sussurrados e insinuantes, ora encorpados e a pedir uma bola de espelhos. "Three, four, down to the floor/ Lose control, little more", entoou Tenenbaum.

créditos: Rita Sousa Vieira - SAPO24 / MadreMedia

Só que ao contrário de um recinto repleto, como o do entardecer do dia anterior (nos concertos de Sara Correia ou Bombino), a banda foi acolhida por poucas dezenas de espectadores num horário ingrato, a partir das 15h30. Mas pelo menos um deles, sério candidato ao eventual troféu de maior fã, dançou junto ao palco durante toda a atuação. Já o grupo leva o galardão de segredo mais bem guardado do festival até agora, ao provar que não resulta apenas de ilusionismos de estúdio e sabe como levar as suas canções a um palco. Incluindo a um evento que tem rock no nome: Lewin agarrou-se à guitarra elétrica em "Good Intentions" para um final apoteótico, nada aquém da trepidação desenhada por muitos cabeças de cartaz.

Bem mais concorrido, o espetáculo de Bruno Pernadas confirmou a diversidade da programação do palco Rock Your Street. E esse ecletismo também é uma das características do caldeirão sonoro que tem marcado a discografia do compositor, produtor e multi-instrumentista lisboeta. "Private Reasons", o álbum mais recente, editado no ano passado, mantém a tendência e foi apresentado ao final da tarde, no formato big band que tem sido habitual na transposição das suas canções para os palcos.

Encarregando-se da guitarra, Pernadas fez-se acompanhar de seis músicos, com uma formação que inclui sopros (trompete, saxofone, pontualmente flauta), baixo, teclados e bateria, entregando o protagonismo vocal aos também instrumentistas Margarida Campelo e Afonso Cruz. Do jazz a ecos tribais, de temperos exotica a flirts com o space disco mais para o final (com direito a vocoder), a atuação mostrou uma banda coesa, cuja rodagem em palco é evidente, e à qual não têm faltado solicitações dentro e fora de portas.

Com as descargas de guitarra e trompete a gerarem alguns dos maiores pontos de ebulição, num contraste com temas mais lânguidos e planantes (e maioritariamente instrumentais, ou a utilizarem muitas vezes a voz como um instrumento), a viagem na qual embarcou um público expressivo e interessado terminaria com "Galaxy". E apesar do ecletismo recorrente até aqui, ainda há outras galáxias a explorar nesta discografia, assinalou o músico em entrevista ao SAPO Mag.

O Rock in Rio Lisboa 2022 regressa nos dias 25 e 26 de junho ao Parque da Bela Vista. Diran Duran, Anitta, Post Malone, A-ha e Bush são alguns dos nomes que atuam no segundo fim de semana da nona edição do festival.