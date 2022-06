Numa parceria inédita, o Rock in Rio, o Centro Regional de Informação das Nações Unidas e a Câmara Municipal de Lisboa aliam-se na disseminação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e dos grandes temas que dizem respeito à construção de um mundo melhor. Trabalhando há mais de 20 anos “Por um mundo melhor”, esta edição o festival dá ainda mais palco aos temas da sustentabilidade trabalhando-os nos seus vários espaços como a Pluralidade na Rock Your Street, os desafios das Cidades do Futuro no Galp Music Valley, a Alimentação Sustentável no Continente Chef’s Garden, entre outros alinhados com os ODSs da ONU.

Para materializar estas conversas, o UNRIC e o Rock in Rio Lisboa desafiaram a Galeria de Arte Urbana da Câmara Municipal de Lisboa a fazer a curadoria de artistas para reinterpretar estas temáticas através da arte, resultando em seis murais espalhados pela Cidade do Rock. No total, são 350m2 de cor que, pela mão de diferentes artistas urbanos, abordando a preservação da natureza e do ambiente, a inclusão e o mundo plural, o papel da sustentabilidade nas sociedades do futuro e a alimentação sustentável.

Estes murais artísticos serão, no final do festival, divididos em várias peças de arte únicas que irão integrar o Leilão Solidário do Rock in Rio Lisboa 2022 na plataforma da eSolidar.

Este ano, além dos murais e das habituais guitarras autografadas por artistas que passarão pelos palcos desta edição, como António Zambujo ou Bárbara Tinoco, o leilão vai contar pela primeira vez com o contributo da Liga Portugal. A instituição vai doar bolas oficiais da próxima época, assinadas também por artistas que estarão no Rock in Rio, e por Embaixadores da Liga Portugal e jogadores emblemáticos do panorama futebolístico português. O leilão já arrancou com os primeiros artigos, sendo que as bolas oficiais da próxima época ficarão disponíveis a partir da próxima semana, uma vez que as mesmas serão oficialmente apresentadas ao público no próximo dia 18 de junho, na Cidade do Rock.