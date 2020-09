O Rock in Rio lançou esta semana o movimento #GoodVibesPortugal, desafiando todos os seguidores a "partilharem boa energia, numa onda de pensamentos positivos" que tem como objetivo "inundar as redes sociais, e não só".

E como espalhar good vibes por Portugal? Segundo o Rock in Rio, "basta entrar nas redes sociais e publicar uma mensagem positiva, utilizando a hashtag #GoodVibesPortugal". "O Rock in Rio Lisboa vai compilar todas as mensagens partilhadas - pelo público, marcas, artistas, influenciadores, profissionais da indústria, meios de comunicação social e todos os perfis que aderirem ao movimento - e nos dias 4, 5, 8 e 9 de outubro, os pensamentos positivos dos portugueses vão sair do digital para as ruas, sendo as melhores frases projetadas em edifícios de diferentes cidades do país (nomeadamente em Faro, Lisboa e Porto)", explica a organização em comunicado.

"Além do Rock in Rio, também os parceiros do festival acreditam que a alegria faz um mundo melhor e é por isso que aderiram em massa a esta onda de #GoodVibesPortugal". O SAPO também irá ajudar a espalhar "boas energias".

Para Roberta Medina, "sem alegria não há esperança, sem esperança não há crença no futuro". "Que a alegria e os pensamentos positivos nos façam ser agentes ativos do futuro que queremos construir para cada um e para todos nós", frisa a Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio

A nona edição do Rock in Rio Lisboa está marcada para os dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021.