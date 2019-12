Mas as portas da indústria da música abriram-se em 2015, quando o jovem londrino foi descoberto pelo produtor M-Phazes (Eminem, Kimbra, Daniel Johns, Meg Mac) - a sua carreira começou a ser construída depois de Ruel enviar para o produtor uma versão sua do tema "Let It Go", de James Bay.

O primeiro EP, "Ready", chegou em 2018, apresentando o jovem músico ao mundo. "Not Thinkin' Bout You", "Younger" e "Dazed & Confused" foram alguns dos temas que conquistaram o público, somando milhares de reproduções no Spotify.

O segundo disco do músico chegou este ano, em setembro. Além do álbum "Free Times", Ruel lançou vários singles, como "Face to Face" e "Painkiller".

O sucesso do jovem músico, levou a que Shawn Mendes, com quem Ruel é frequentemente comparado, o desafiasse a abrir todos os seus concertos na Austrália e na Nova Zelândia. O jovem aceitou o desafio e teve a missão de "aquecer" o público na digressão do lusodescendente.

Além de Shawn Mendes, Elton John também já elogiou Ruel. "Ele tema a voz mais incrível que já ouvi num cantor de 14 anos", disse o músico britânico em 2017.