Cristina Ferreira deverá fazer parte da Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira nas próximas eleições no Benfica, marcadas para outubro. A notícia foi avançada pela revista Nova Gente mas, para já, ainda não foi confirmada pela apresentadora.

De acordo com a publicação, Cristina Ferreira já aceitou o desafio do atual presidente do clube encarnado.

De relembrar que Cristina Ferreira é simpatizante do SL Benfica. Na estreia de "O Programa da Cristina", Luís Filipe Vieira foi um dos principais convidados.