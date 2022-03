"As insígnias foram entregues ao ator após o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa ter assistido à peça 'A Ratoeira', de Agatha Christie, numa sessão especial no Teatro Politeama, em Lisboa", adiantou a Presidência da República, na sua página online.

Ruy de Carvalho nasceu em Lisboa a 1 de março de 1927 e assinalou, na terça-feira, 95 anos de vida e 80 de carreira.

Com uma longa e premiada carreira no teatro, cinema e televisão, Ruy de Carvalho estreou-se no teatro em 1942, no grupo de teatro da Mocidade Portuguesa, na peça "Jogo para o Natal de Cristo", encenada por Francisco Ribeiro, conhecido como Ribeirinho.