A companhia radicada em Alcobaça, no distrito de Leiria, viajou este ano “de carro e avião, cerca de 76.236 quilómetros em Portugal e pelo mundo”, numa temporada que levou marionetistas e marionetas a 52 localidades de oito países.

Num balanço divulgado esta semana, a S.A. Marionetas contabiliza 116 apresentações em França, Itália, Hungria, Turquia, Sérvia, China, Portugal e Espanha, onde participaram na "Cabaltada de Reyes", em Burgos, “com 60.000 pessoas a assistir”, refere uma nota às redações.

Um ano de “grandes viagens e aventuras” que valeu à companhia o prémio Acting/Manipulation Skills", no 30.º Festival de Teatro para Crianças em Subotica, na Sérvia.

O ano ficou ainda marcado pela edição de quatro livros: três volumes da coleção Cadernos de Teatro de Marionetas e uma obra biográfica sobre os 25 anos da companhia.

Em 2023 os marionetistas orientaram duas formações de construção e manipulação de marionetas e apresentaram duas exposições (“Os bonecos gigantes do espetáculo Lúmen” e "Avenida Q todas as marionetas do musical”) no Armazém das Artes, em Alcobaça.

Participaram ainda na homenagem a Miguel Pino, pelos 100 anos do nascimento do criador da personagem Peneque (em Espanha) e na criação da marioneta lince ibérico “Urania”, para a Proactivetur e o Instituto da Conservação da Natureza.

De entre os espetáculos efetuados, a companhia destaca a apresentação de “Lúmen uma história de amor”, em Ovar, no festival FIMO e o convite da banda Coldplay para manipular marionetas da banda The Weirdos da Jim Henson Company, num estádio com 50.000 pessoas por dia, durante quatro dias.

A S.A. Marionetas participou ainda na programação do Espaço Cultural Mãozorra e em vários festivais em Portugal, bem como em festivais internacionais como o Marionnet'Ic (França), Immagina Festival (Itália), Festival de Títeres de Cádiz (Espanha), 10th Theatre Olympics/World Festival of Puppets (Hungria), 24th International Istambul Buyukçekkmece Culture and Art Festival (Turquia), 7th Golden Magnolia Shanghai International Puppet Festival e 1st International Excellent Puppetry Presentation (China).

Como acontece todos os anos a S.A. Marionetas organizou a 26.ª edição do festival Marionetas na Cidade, em Alcobaça, estimando que mais de 13 mil pessoas tenham visto os espetáculos.

A S.A. Marionetas – Teatro e Bonecos é uma companhia profissional que desde 1979 produz originais em português, promovendo e divulgando o Teatro de Marionetas.

Organiza, desde 1998, o Festival Marionetas na Cidade [Alcobaça], criou mais de meia centena de produções originais e recebeu dezenas de prémios nacionais e internacionais.