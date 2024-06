O festival, que decorre ao longo do mês de julho, arranca no dia 4 com a companhia de Alcobaça, no distrito de Leiria, a levar ao centro da cidade espanhola de Almagro a produção "Lúmen - uma história de amor", um original de José Gil, Sofia Olivença Vinagre e Natacha Costa Pereira.

De acordo com a S.A.Marionetas trata-se de “uma mega produção com marionetas gigantes, com cinco metros de altura, e conta com a participação da população e artistas locais”.

O espetáculo irá percorrer as ruas da cidade e a Plaza Mayor de Almagro, com a fachada do município como fundo.

Além desta produção, que segundo a companhia “já foi vista por mais de cem mil pessoas entre Portugal e Espanha”, o festival de teatro clássico da cidade contará com a participação do Chapitô.

A companhia portuguesa subirá ao palco nos dias 6 e 7 de julho com “Júlio César”, uma criação original coletiva do Chapitô, “entre a reconstrução histórica, o documentário e a paródia”, estreada em Lisboa no ano passado.

Com direção de José C. Garcia e Cláudia Nóvoa, o espetáculo explora durante 80 minutos “inconsistências históricas” e toma “liberdades no tratamento dos factos documentados” para questionar se o histórico imperador romano Júlio César terá sido, afinal, um herói ou um vilão.

"Júlio César" será posto em cena no Curral de Comédias, teatro construído no século XVII, que preserva a sua traça original. Trata-se de um dos palcos sobreviventes da reformulação do teatro no chamado Século de Ouro espanhol, através de autores como Lope de Vega e Calderón de la Barca.

A par das duas companhias portuguesas a programação do festival integra companhias de vários países do mundo, incluindo Japão, Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile e Coreia do Sul.

Repartido por vários espaços da cidade da região de Castela-La Mancha, o festival alia ao teatro outras expressões como música, dança, arte visual, através de exposições, uma feira de artesanato, experiências gastronómicas e ações de formação, entre diversas propostas.

Integrado no festival decorrerá igualmente o III Encontro de Teatro Clássico e Educação, vocacionado “para encontrar as ferramentas necessárias para levar os textos clássicos às crianças e jovens, bem como valorizar a presença do teatro nas escolas e institutos, por ser uma excelente ferramenta didática”, pode ler-se na página do evento.