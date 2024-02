Samantha Shannon é autora bestseller do New York Times, natural do oeste de Londres. Estudou Literatura Inglesa em Oxford e aos 21 anos publicou “A Estação dos Ossos” (Casa das Letras, 2013), o primeiro bestseller de uma saga de romance de fantasia. “The Mime Order” foi publicado em 2015, ano em que a autora marcou presença na Comic Con Portugal. “O Priorado da Laranjeira” (Desrotina), o primeiro livro de uma nova saga, foi finalista do Lambda Literary Awards. Samantha estará presente em parceria com a Desrotina, do grupo Infinito Particular.

Samantha Shannon

Cinderys é uma cosplayer profissional e artista francesa que expressa as suas habilidades de trabalhos manuais em livros, redes sociais, convenções e transmissões no Twitch. A artista já trabalhou com empresas como a Blizzard, Larian Studios, Bungie, Elgato, Steelseries e é convidada regular em convenções e jurada em concursos internacionais de cosplay. Também venceu vários prémios internacionais, como Fan Favorite na TwitchCon ou Grand Prize Winner na BlizzCon.

André Lima Araújo, ilustrador e autor português que colabora com a Marvel, DC Comics e é cocriador de “Phenomena” e “A Righteous Thirst For Vengeance”, também marcará presença no evento.

A próxima edição da Comic Con Portugal decorre na Exponor, em Matosinhos, de 21 a 24 de março.