Partindo do texto de Nicole Caligaris, o processo de criação envolveu “equipas de Portugal, Chile, Colômbia e França e que incluiu entrevistas a mulheres migrantes de várias nacionalidades, as quais partilharam as suas histórias”.

A peça teve estreia em outubro de 2022 em Loulé e teve várias apresentações no Algarve antes de chegar a Lisboa, no mês seguinte.

A peça propõe um compromisso, tanto em cena como nos seus processos de criação artística, com temas da atualidade como as desigualdades e as violências de género, “que nunca deixam de acompanhar as experiências das mulheres migrantes”.