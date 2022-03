“A partir de 1 de abril, a iniciativa propõe trazer à cidade (e não só) artistas que já tiveram trabalhos divulgados no programa, com preferência por bandas que estejam a lançar algum material novo e bandas que nunca tocaram em Coimbra”, anunciou o programa, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

De acordo com o “Santos da Casa”, para além de serão também dinamizadas conversas, exibição de documentários e DJ sets, ao longo do mês de abril.

“Com um programa variado e com diferentes estilos musicais, o festival espalha-se por diversos espaços”, salientou a organização, referindo que a premissa do evento, que arrancou em 1999, passa por experimentar locais novos da cidade “para poder divulgar a música portuguesa e fazer com que as pessoas saiam de casa para descobri-la”.

No âmbito do festival “Santos da Casa”, que arranca com um DJ set do locutor Nuno Ávila, no Pinga Amor, a 1 de abril, haverá concertos de Vítor Torpedo and The Pop Kids, Bandua, Meta com Constança Ochoa, Válter Lobo e The Black Archer e himalion.

O evento dinamiza também um DJ set e conversa de Fausto da Silva, um dos locutores do programa, no espaço Lúcia-Lima, no concelho de Cantanhede, e a exibição de dois documentários na Casa do Cinema de Coimbra.

O festival conta com parcerias da Blue House, Salão Brazil, Centro Cultural Penedo da Saudade e Caminhos do Cinema Português.

A programação do festival está disponível em www.facebook.com/festivalsantosdacasa.