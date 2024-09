O festival Lux Interior é um projeto da editora conimbricense Lux Records, que volta este ano a promover os artistas do seu catálogo, aproveitando o momento para a apresentação ao vivo de vários lançamentos, anunciou a editora, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O festival, que vai buscar o seu nome ao líder dos The Cramps, Lux Interior (figura inspiradora para o rock de Coimbra), arranca a 5 de outubro, com concerto de Victor Torpedo, acompanhado dos Pop Kids, e outro da dupla John Mercy e Pedro Renato.

John Mercy e Pedro Renato vão ter no palco do TAGV a primeira apresentação ao vivo do disco editado em abril, “The Immigrant & The Vagabond” (inspirado em dois filmes de Charlie Chaplin), e Victor Torpedo vai apresentar um novo disco gravado com os Pop Kids, ao mesmo tempo que será lançado um vinil que junta uma canção de cada um dos 12 discos que o guitarrista lançou em 2023, afirmou a editora.

A 11 de outubro, António Olaio junta-se a Richard Strange para apresentar um espetáculo/performance intitulado “The Black Square”.

No dia seguinte e último do festival, os Keep Razors Sharp celebram o 10.º aniversário do seu primeiro disco de originais, num momento em que é editado, pela primeira vez em vinil, o seu segundo álbum, e os Wipeout Beat apresentam um novo álbum, que é lançado na primeira semana de outubro.

Além dos concertos, haverá DJ sets no final dos espetáculos, afirmou a Lux Records.

A editora, fundada em 1996, tem sido uma das forças de promoção da música criada em Coimbra, tendo editado, entre outros, nomes como Belle Chase Hotel, Tédio Boys, Legendary Tigerman, Sean Riley & The Slowriders, D3O, Wraygunn, Tiguana Bibles, a Jigsaw e Twist Connection.

Além de nomes de Coimbra, a Lux Records também tem no seu catálogo projetos como Mão Morta, X-Wife, Madame Godard, Born a Lion, Swell ou Luna.