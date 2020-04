No ano em que o galardão assinala 25 anos, as seis obras candidatas finalistas são: “Dominicana”, de Angie Cruz; “Girl, Woman, Other”, de Bernardine Evaristo; “A Thousand Ships”, de Natalie Haynes; “The Mirror and the Light”, de Hilary Mantel; “Hamnet”, de Maggie O’ Farrell; “Weather”, de Jenny Offill.

No anúncio da lista de finalistas, a presidente do júri, Martha Lane Fox, disse: “Estamos a viver tempos desafiantes, tristes e complexos e, por isso, agora, mais do que nunca, as histórias incríveis dão-nos esperança, um momento de fuga, um ponto de ligação.”

O júri deste ano era ainda composto pelas autoras Scarlett Curtis, Melanie Eusebe, Viv Groskop e Paula Hawkins.