Na próxima quarta-feira, dia 17 de fevereiro, Carolina Deslandes vai estar à conversa com o SAPO Mag. A entrevista poderá ser acompanhada em direto no Instagram do SAPO, a partir das 18h00.

A artista é uma das participantes da edição de 2021 do Festival da Canção. "Por Um Triz" é o tema apresentado por Carolina Deslandes - ouça aqui a canção.

"Carolina Deslandes é uma das maiores artistas da atual geração de cantores e compositores portugueses. Foi recentemente distinguida, pelo segundo ano consecutivo, com o Prémio Cinco Estrelas Personalidade na área da Música, dias depois do lançamento do seu muito aguardado novo EP, intitulado Mulher'", lembra a Universal Music em comunicado.

O projeto “Mulher” conta ainda com uma curta-metragem que Carolina Deslandes realizou em parceria com Filipe Correia dos Santos.