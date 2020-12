Silva é um dos cantores brasileiros da nova geração mais acarinhados em Portugal. Depois de ter editado um disco ao vivo gravado em Lisboa, o músico lançou no passado dia 10 de dezembro o álbum "Cinco".

Para apresentar o novo disco, Silva vai estar à conversa com o SAPO Mag. A entrevista em direto poderá ser vista a partir das 18h00 (hora de Portugal continental) no Instagram do SAPO.

O novo disco de Silva", "Cinco" conta com as colaborações de artistas como Anitta, João Donato e Criolo. Passou Passou” e “Sorriso de Agogô” foram os dois primeiros singles do álbum do cantor brasileiro.