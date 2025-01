Os Linda Martini editam esta sexta-feira, dia 23 de janeiro, "Passa-Montanhas”, um álbum “virado para dentro” que reflete o que se passa no mundo e o processo de mudança na formação da banda, com a entrada do guitarrista Rui Carvalho. Veja no vídeo a entrevista do SAPO Mag com os músicos.

“Passa-Montanhas”, a ser editado esta sexta-feira, é o primeiro gravado pelos Linda Martini desde a saída de Pedro Geraldes e a consequente entrada de Rui Carvalho (Filho da Mãe). O processo de composição de “Passa-Montanhas” começou, à semelhança de álbuns anteriores, com uma residência, forma que os músicos arranjaram de fugir ao dia-a-dia, aos compromissos fora do contexto da banda. O processo de gravação acabou por acontecer também em ‘isolamento’, na Catalunha, Espanha, com o produtor Santi Garcia, com quem já tinham trabalhado. O estúdio de gravação situa-se entre duas montanhas, num cenário idílico, e ali passaram vários dias. “Passa-Montanhas”, a ser editado em CD e vinil, é apresentado ao vivo em 31 de janeiro em Lisboa, no LAV-Lisboa ao Vivo, e em 01 de fevereiro, no Porto, no Hard Club.