Em 2020, Syro conquistou os fãs com "Acordar" e "Perto de Mim". Para arrancar o ano, o cantor edita esta quinta-feira, dia 14 de janeiro, o seu novo single e vídeo "Casa" - veja aqui o videoclip.

Para apresentar a nova canção, Syro vai estar à conversa com o SAPO Mag esta quinta-feira. A entrevista em direto poderá ser vista no Instagram do SAPO, a partir das 17h00. O vídeo ficará depois disponível aqui no SAPO Mag e no IGTV.

Segundo a Sony Music Portugal, "Casa" é "uma grande canção pop e descontraída, que aborda uma temática que é comum a muitos de nós" "O tema nasce da reflexão de Syro sobre um período na vida do músico, em que este se via constantemente dividido entre casas, quartos de hotel e sempre de malas feitas no porta-bagagens. A letra de 'Casa' retrata o percurso de vida de muitos e a constante itinerância, aqui simbolizada pela estrada, as voltas e o regresso a casa.", remata a editora.

Syro é o músico, produtor, compositor e intérprete. Baterista de formação e músico desde os 12 anos, licenciou-se em Jazz e Música Moderna. Paralelamente e posteriormente ao seu percurso académico, formou e integrou vários projetos como baterista.