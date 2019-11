Sara Carreira editou na passada sexta-feira, dia 22 de novembro, o seu primeiro EP. "Metade" está disponível em formato digital nos serviços de streaming de músicas e já se encontra à vendas nas lojas de música.

Esta quinta-feira, dia 28 de novembro, a jovem artista vai estar em direto no SAPO para apresentar, ao vivo, os singles do seu álbum. A conversa e a atuação poderá ser acompanhada a partir das 15h00 na homepage do SAPO, no Facebook e no SAPO Mag.