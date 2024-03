Outrora o cintilante empresário do hip hop creditado com a comercialização do género, Sean ‘Puff Daddy’ Combs viu a sua estrela afundar-se enquanto as autoridades federais invadiam as suas casas durante uma teia de acusações de tráfico sexual e processos de agressão.

A pressão judicial e a altamente divulgada operação nas duas costas dos EUA, que viu agentes armados entrarem nas suas extensas propriedades de luxo em Miami e Los Angeles, marcam uma rápida queda para o poderoso magnata que, nos últimos anos, tentava relançar-se como o tem disputado para ser rebatizado como o "Brother Love" [“Irmão Amor”].

Com 54 anos, fundou a editora Bad Boy em 1993, com protegidos como o falecido Notorious B.I.G. e Mary J. Blige, lançando o hip hop como a marca de 'lifestyle' global que é hoje.

O artista, que usa vários apelidos, incluindo 'Puff Daddy' e 'P. Diddy, foi amplamente considerado como decisivo para a jornada do hip hop das ruas para os clubes exclusivos.

Ao longo das décadas, acumulou uma vasta riqueza, principalmente graças aos seus empreendimentos na indústria de bebidas alcoólicas.

Apesar dos seus esforços para cultivar uma imagem de líder tranquilo e festivo e magnata dos negócios, vários processos judiciais descrevem Combs como um homem violento que usou a sua celebridade para atacar as suas vítimas.

Ele não tem condenações importantes, mas há muito tempo que é perseguido por alegações de agressão física, que remontam à década de 1990.

No final do ano passado, as comportas abriram-se quando a cantora Cassie, cujo nome verdadeiro é Casandra Ventura, alegou que Combs a sujeitou a mais de uma década de coerção por força física e drogas, bem como a uma violação em 2018.

A dupla conheceu-se quando Ventura tinha 19 anos e ele 37, quando a contratou para a sua editora e iniciaram um relacionamento amoroso.

O processo bombástico foi rapidamente resolvido fora do tribunal, mas seguiram-se uma série de acusações de agressão sexual igualmente sinistras – incluindo uma em dezembro por uma mulher que alegou que Combs e outros a violaram coletivamente quando ela tinha 17 anos.

Combs negou veementemente todas as acusações contra si.

Os responsáveis ​​da Homeland Security dos EUA [Segurança Nacional] não disseram porque é que se realizaram as recentes operações e não foram feitas acusações federais contra Combs, cujos advogados classificaram as buscas como uma "emboscada sem precedentes".

Mas a operação coordenada sugere que pode estar a desenvolver-se um caso grave.

Uma sombra negra sobre a fama global

Nascido Sean John Combs a 4 de novembro de 1969 no Harlem, o artista entrou na indústria como estagiário em 1990 na Uptown Records, onde acabou por se tornar diretor de talentos.

Ele ganhou reputação como organizador de festas, o que seria fundamental para a sua marca à medida que a sua fama aumentava.

Em 1991, promoveu um jogo de basquetebol com celebridades e um espetáculo no City College de Nova Iorque que deixou nove pessoas mortas após uma fuga em pânico.

O evento superou a capacidade do local aos milhares e resultou numa série de ações judiciais, com Combs responsabilizado pela contratação de segurança inadequada.

Ele foi demitido da Uptown e fundou a sua própria editora, a Bad Boy Records.

Assim começou uma rápida ascensão ao topo do hip hop da Costa Leste.

O seu discípulo The Notorious B.I.G. tornou-se o rei do hip hop após o lançamento do seu álbum de estreia "Ready to Die" em 1994, até ao seu assassinato chocante em 1997.

Combs vangloriou-se de uma série de grandes contratações e colaborações de produção com nomes como Blige, Usher, Lil' Kim, TLC, Mariah Carey e Boyz II Men.

Também foi um rapper com mérito próprio vencedor dos Grammy, lançando-se com o single "Can't Nobody Hold Me Down" e o seu álbum "No Way Out".

O single "I'll Be Missing You" foi uma homenagem a Biggie e um sucesso instantâneo, com outras faixas importantes, incluindo "It's All About The Benjamins" e "Been Around the World".

Construiu uma imagem de um 'golpista' impetuoso com arrogância sem remorsos, um grande produtor que também se aventurou por Hollywood, 'reality shows', moda e teve ligações românticas de alto nível com nomes como Jennifer Lopez.

Durante mais de uma década, começando em 1998, as suas luxuosas Festas Brancas foram a referência do circuito de festas da cultura pop.

Nos últimos anos, mudou legalmente o seu nome do meio para Love [Amor], lançou “The Love Album: Off the Grid”, avançou ainda mais na filantropia e fez uma campanha avassaladora nos 'media' apresentando-se como um homem mais sábio na sua “Era do Amor”.

Mas a sua história sombria de violência e má conduta grave tem assombrado silenciosamente a sua fama - e agora poderá eclipsá-la.