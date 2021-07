Os Iron Maiden revelaram esta quinta-feira, dia 15 de julho a sua nova canção, "The Writing On The Wall". O tema foi escrito pelo guitarrista da banda britânica, Adrian Smith, e pelo vocalista, Bruce Dickinson, e produzida por Kevin Shirley, em parceria com o baixista Steve Harris.

Sobre o videoclip do tema, em comunicado, a Warner Music explica que "Bruce Dickinson teve inicialmente um conceito para o vídeo, que veio a concretizar-se numa colaboração com dois ex-executivos premiados da Pixar e fãs de longa data dos Maiden, Mark Andrews e Andrew Gordon".

"Este anúncio surge na sequência de semanas de especulação online entre os fãs de Iron Maiden e a imprensa de rock e metal, depois de terem aparecido alguns posters com 'Belshazzar’s Feast' no Download Pilot Festival. Desde então, os fãs têm seguido avidamente pistas e avistamentos um pouco por todo o mundo, especialmente em locais ligados à história rica dos Maiden, tais como Long Beach Arena, em LA, assim como o The Cart & Horses, em Londres, e a 22 Acacia Avenue", acrescenta a editora.

Veja aqui o vídeo.